Expectativa de inflação na zona do euro continua no menor nível desde setembro de 2021, diz BCE - O Liberal

Economia Expectativa de inflação na zona do euro continua no menor nível desde setembro de 2021, diz BCE

Consumidores da zona do euro mantiveram em julho suas expectativas para a inflação nos próximos 12 meses em 2,8%, segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 23. A projeção, que ficou inalterada pelo terceiro mês consecutivo, é a menor desde setembro de 2021.

Para os próximos três anos, a previsão de consumidores para a inflação no bloco aumentou levemente para 2,4% em julho, ante 2,3% no mês anterior.

A expectativa de crescimento econômico para os próximos 12 meses na zona do euro ficou negativa em julho, registrando recuo de 1,0%, ante -0,9% em junho, aponta o levantamento.

A pesquisa do BCE engloba 11 países da zona do euro, que representam 96% do Produto Interno Bruto (PIB) e 94% da população do bloco.