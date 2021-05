Exoneração de Fernanda Nechio da diretoria do Banco Central é publicada

O governo federal exonerou Fernanda Feitosa Nechio do cargo de diretora do Banco Central do Brasil. O decreto presidencial com a exoneração “a pedido” de Fernanda Nechio está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado, para apreciação, a indicação da economista Fernanda Magalhães Rumenos Guardado para substituir Fernanda Nechio, que estava à frente da Diretoria de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos do BC e, segundo o órgão, deixa a instituição por razões pessoais.