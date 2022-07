Ex-servidora da Caixa será braço direito de Daniella

Nomeada para a presidência da Caixa, Daniella Marques escolheu outra mulher para ser seu braço direito. A escolhida é a advogada Danielle Calazans, atual secretária de Gestão Corporativa do Ministério da Economia e com mais de 15 anos de trabalho como servidora da Caixa.

As duas já trabalham juntas na elaboração de um plano de ação para administrar a crise no banco com a saída de Pedro Guimarães, alvo de denúncias de assédio sexual e moral.

Elas se conhecem desde a transição do governo, quando Danielle Calazans participou do trabalho de fusão de cinco ministérios para formar o Ministério da Economia.

Para a presidência, o nome de Daniella Marques foi aprovado nesta sexta, 1º, pelo comitê de elegibilidade da Caixa. Ela teve uma reunião com o presidente do conselho de administração, Rogerio Rodrigues Bimbi, para acertar os próximos passos. Ela tomará posse na terça-feira, 5.

É dada como certa a saída do vice-presidente de atacado, Celso Leonardo Barbosa, atingido pelo escândalo. Além dele, outros dirigentes do banco serão trocados para a formação de uma nova equipe.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.