Ex-diretora da Americanas chega ao Brasil e entrega passaporte à PF

A ex-diretora da Americanas Anna Christina Ramos Saicali, investigada por envolvimento na suposta fraude contábil de R$ 25,3 bilhões na empresa, desembarcou no Brasil nesta segunda-feira, dia 1º, e entregou o passaporte à Polícia Federal no posto do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Autoridades e advogados organizaram uma chegada discreta para a executiva, que estava em Lisboa, Portugal, quando teve ordem de prisão preventiva decretada. Ela saiu por uma porta lateral antes do final do corredor dos passageiros que desembarcam no saguão principal do Terminal 3, de Guarulhos, e a poucos passos do posto da Polícia Federal.

De lá, a defesa da advogada teve acesso ao estacionamento reservado à PF, cercado por grades, para que ela deixasse o local sem passar pela imprensa. Agentes da PF também não permitiram que fotógrafos profissionais fizessem imagens da área por cima do muro.

O voo de Lisboa a Guarulhos aterrissou 6:36 desta segunda-feira e a executiva deixou a Polícia Federal, acompanhada por seus advogados, às 7:43.

A determinação de que Anna Saicali deveria ser tratada com discrição partiu do juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal, do Rio de Janeiro, que substituiu a ordem de detenção preventiva por uma medida cautelar após a defesa dela informar que a ex-diretora se comprometia em retornar ao Brasil.

Na decisão, o magistrado determinou que ela deveria apenas se apresentar às autoridades portuguesas no aeroporto de Lisboa, “sem ser detida, nem algemada, nem passar por qualquer tipo de constrangimento ou vexame”.

Sobre a chegada ao Brasil, ele determinou que ela fosse recebida pelas autoridades, para entregar seu passaporte e que não teria de se submeter “sequer à audiência de custódia”.

Saicali estava em Portugal desde o último dia 15. A defesa informou à Justiça que ela tinha um voo marcado para o Brasil em 5 de julho. A reserva foi realizada em 26 de junho, dia seguinte à decretação da prisão preventiva da ex-diretora da Americanas, sem que os advogados da empresária explicassem a mudança na data do retorno ao Brasil (inicialmente previsto para o próprio dia 26).