Ex-chefe de Segurança do Twitter acusa empresa de não proteger dados de usuários

Peiter Zaiko, ex-chefe de Segurança do Twitter, apresentou uma denúncia contra a empresa por não proteger os dados confidenciais de seus usuários e mentir sobre seus problemas de segurança. Isso ocorre há poucas semanas do início da batalha judicial do Twitter com Elon Musk, levando as ações da rede social a caírem mais de 5% em Nova York.

Zatko teria apresentado a sua queixa à empresa no mês passado à Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil), segundo a Whistleblower Aid.

A denúncia do ex-chefe de Segurança comenta diversas falhas que ele descobriu na plataforma, incluindo privacidade, segurança digital e física, integridade da plataforma e moderação de conteúdo.

Zatko ainda complementou dizendo que os executivos da empresa, incluindo o presidente Parag Agrawal, subestimaram a quantidade de spam na rede, algo que Musk havia alegado anteriormente e que o Twitter negou.

Devido a esse acontecimento, é esperado que essas alegações possam prejudicar a argumentação da empresa durante o julgamento contra o dono da Tesla.

Uma porta-voz do Twitter disse que a queixa “está repleta de inconsistências e imprecisões e carece de contexto importante”.