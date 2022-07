Eve, da Embraer, mostra cabine de ‘carro voador’ previsto para 2026

Subsidiária da Embraer, a Eve Holding revelou neste domingo, 17 o primeiro mock-up da cabine e a fase atual de design do seu projeto de eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical), o “carro voador”. A apresentação ocorreu na Farnborough Airshow, um dos maiores eventos mundiais da indústria aeroespacial, que acontece na Inglaterra.

“Este mock-up materializa de forma brilhante o conceito de cabine que cocriamos com potenciais usuários há anos. Recentemente, recebemos pareceres de nosso conselho consultivo e agora poderemos mostrá-lo a outros públicos de interesse no Farnborough Airshow. Nossas soluções foram pensadas considerando necessidades essenciais do mercado, como acessibilidade, segurança, sustentabilidade e preço da passagem. É sempre gratificante quando alcançamos essa etapa do programa”, diz Flavia Ciaccia, vice-presidente de Experiência do Usuário da Eve.

O modelo será apresentado na exposição ‘Fly the Future’, que acontecerá no pavilhão da Embraer, entre os dias 18 e 22 deste mês. A empresa também vai revelar ao público os conceitos de suas aeronaves sustentáveis. Junto com a experiência do mock-up, os visitantes também poderão explorar recursos externos do eVTOL por meio da tecnologia de realidade aumentada. A estimativa é de que o carro voador da companhia entre em operação em 2026, oferecendo voos sustentáveis a um menor custo.

Como parte do desenvolvimento do produto, a companhia também apresentou o atual design do veículo, que usa asa e cauda convencionais em vez do canard da configuração anterior. Os oito rotores são fixados ao redor da asa, proporcionando capacidade de decolagem e pouso verticais, bem como segurança e confiabilidade em um design simples e intuitivo de elevação e cruzeiro.

André Stein, coCEO da Eve, acrescenta: “Nossas equipes têm trabalhado arduamente para criar as melhores soluções para o ambiente global de mobilidade aérea urbana. Nossa experiência em aviação através da Embraer não apenas nos dá confiança de que estamos no caminho certo, mas também nos coloca na vanguarda do mercado. Estamos acelerando nosso engajamento com investidores e evoluindo na maturidade do projeto.”