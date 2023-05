Eve avança em fase de testes de aeronave elétrica e mira início de operaçao em 2026

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, informou, nesta sexta-feira, 26, que continua avançando com o testes de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A empresa reforçou o objetivo de desenvolver uma aeronave madura para certificação e início de operação em 2026.

A Eve destacou ainda que espera concluir a seleção dos principais fornecedores de equipamentos na primeira metade de 2023 e iniciar a montagem do primeiro protótipo do eVTOL durante a segunda metade de 2023, seguido pela campanha de testes em 2024.

No Brasil, a Eve concluiu os testes do propulsor em seu ambiente de ensaio (RIG), a fim de medir o desempenho aerodinâmico e as propriedades sonoras para modelagem e desenvolvimento.

A empresa também começou recentemente a testar seus rotores de elevação vertical e a coleta de dados sobre as características aerodinâmicas dos rotores durante o voo para a frente.

A aeronave da Eve apresenta uma configuração de decolagem + cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem a necessidade de componentes para a transição durante o voo.

“Estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento do programa até o momento e progredindo muito bem, à medida que avançamos na seleção dos principais fornecedores e finalizamos a definição da arquitetura dos sistemas de nossa aeronave”, disse Alice Altíssimo, vice-presidente de programas e operações da Eve.