Economia ‘Europeus estão com dificuldade enorme de lidar com inflação’, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia trouxeram uma inflação acentuada para todo o mundo. Segundo ele, a demanda maior por produtos, que encareceu o preço da energia, criou uma inflação estrutural. As declarações foram feitas durante o evento Valor 1000, do jornal Valor Econômico, em São Paulo.

“A gente vê o que acontece com a inflação em países avançados. Lembrando que a inflação em 12 meses no Reino Unido está acima de 20%. Uma coisa nunca antes vista. As pessoas na Europa estão com dificuldade enorme de lidar com inflação tão acentuada. E lembrando que hoje a Rússia acentuou o problema com a interrupção no fornecimento de gás”, disse.

Segundo Campos Neto, a crise global provocou um evento inédito, em que a relação entre preço e aumento de investimentos quebrou.

“Essa é uma das poucas vezes em que a relação entre o preço e quanto se investe quebrou. Basicamente, a gente teve aumento da demanda de bens, que aumentou a demanda de energia. A gente criou uma inflação de energia estrutural. Isso já acontecia antes da crise da Ucrânia”, disse.