Economia Europa: bolsas fecham mistas, antes do CPI dos EUA e com ações de energia em alta

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 9. Londres ficou no positivo, apoiada no avanço de ações de energia, mas Frankfurt e Paris, por exemplo, caíram. Acionistas negociam com cautela na véspera do resultado de inflação ao consumidor dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,62%, a 436,20 pontos, próximo ao fechamento, acompanhado pelo recuo do alemão DAX, de 1,12%, a 13.534,97 pontos, e do francês CAC 40, de 0,53%, a 6.490,00 pontos.

As negociações se dão com certa cautela nesta sessão, um dia antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano em julho. O dado é amplamente monitorado pelos mercados devido ao reflexo na política monetária nos Estados Unidos, maior economia do mundo. De acordo com o Projeções Broadcast, a expectativa é que o CPI tenha alta mensal de 0,2% e anual de 8,7%.

Mesmo assim, ações de energia garantiram alta, com avanço de mais de 2% da francesa Total Energies e de mais de 1% da BP e Shell em Londres. O movimento se dá na esteira de ganhos do petróleo no mercado futuro, em meio a notícias de que a Rússia cortou o fornecimento de petróleo em um oleoduto para a Europa Central e Leste do continente. Paralelamente, o grupo de energia britânico Centrica assinou um acordo preliminar para comprar gás natural liquefeito (GNL) da americana Delfin Midstream por 15 anos. O índice FTSE 100 subiu 0,08%, a 7.488,15 pontos.

O PSI 20, em Lisboa, e o IBEX 35, em Madri, também subiram: 1,34%, a 6.241,14 pontos, e 0,60%, a 8.321,80 pontos, na leitura preliminar, respectivamente. Já o milanês FTSE MIB perdeu 1,05%, a 22.488,49 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.