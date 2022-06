Eurogrupo acerta plano para acelerar conclusão da união bancária

O Eurogrupo, que reúne os ministros das Finanças da zona do euro, acertou um plano, nesta quinta-feira, para acelerar a conclusão da união bancária do bloco. Segundo comunicado divulgado após reunião, os 19 países da região estão comprometidos a promover as reformas necessárias para atingir esse objetivo.

Entre as medidas, o grupo informou que avaliará maneiras de fortalecer a administração de bancos em falência, criar um mecanismo de proteção para depositantes, facilitar a integração dos serviços bancários e encorajar a diversificação dos balanços.