Eunício suspende reunião e vai a Planalto para encontro com caminhoneiros

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), deixou na noite desta quinta-feira, 24, a reunião que comandava na Presidência do Senado sobre o projeto que zera a cobrança do PIS/Cofins sobre o óleo diesel até o fim deste ano, uma concessão do governo para baixar o preço dos combustíveis e tentar desmobilizar a paralisação dos caminhoneiros nas estradas. A intenção é chegar a um acordo para que o texto seja apreciado no Senado, nesta sexta-feira, em sessão extraordinária.

Ele suspendeu a reunião de líderes que fazia com senadores para participar de encontro no Palácio do Planalto, com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e Fazenda, Eduardo Guardia, e representantes dos caminhoneiros.

Participavam da reunião no Senado Ana Amélia (PP-RS), Fernando Collor (PTC-AL), Gleisi Hoffman (PT-PR), Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), Simone Tebet (MDB-MT), Waldemir Moka (MDB-MS), Rose de Freitas (MDB-ES), Cristovam Buarque (PPS-DF), Dario Berger (MDB-SC), Hélio José (PROS-DF), Wellington Fagundes (PR-MT), Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Agripino Maia (DEM-RN).