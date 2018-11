Eunício saberá com líderes sobre possibilidade de aprovação do Rota 2030

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que ainda precisa conversar com os líderes da Casa para saber se é possível aprovar nesta quinta-feira, 8, a Medida Provisória 843/2018, que instituiu o Programa Rota 2030. A matéria foi aprovada na quarta na Câmara e há uma expectativa de que o projeto passe nesta quinta-feira pelo aval dos senadores para coincidir com o primeiro dia do Salão do Automóvel, principal evento automobilístico do País, que tem a presença do presidente Michel Temer.

“Ninguém do Palácio falou comigo, mas alguns líderes me procuraram para tratar do assunto”, disse Eunício, ao chegar ao Senado no período da manhã.

A MP cria um novo regime tributário para as montadoras de veículos no País, que em contrapartida terão de investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias. Após a aprovação do texto-base da MP na Câmara, foram votados nove destaques, sendo seis aprovados e os demais rejeitados.

O texto do Rota, que levou um ano e meio para ser negociado e fechado, foi apresentado por todos os presidentes das montadoras ao presidente Michel Temer, mas, na fase de votação no Congresso, foram incluídas emendas de deputados locais patrocinadas por empresas das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sem acordo com as demais.