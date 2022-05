EUA vendem mais 40 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica, diz DoE

Os Estados Unidos anunciaram um aviso de venda adicional de petróleo de até 40,1 milhões de barris das reservas estratégicas do país, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) norte-americano, nesta terça-feira.

A medida faz parte do anúncio feito pelo presidente norte-americano, Joe Biden, em 31 de março, de liberar um milhão de barris por dia por seis meses para lidar com a interrupção de oferta provocada pela guerra da Rússia na Ucrânia e ajudar a estabilizar os cursos voláteis de energia para americanos, destaca o DoE em comunicado.

O Departamento detalha que a determinação de Biden é de 90 milhões de barris liberados entre maio e agosto. Desses, 20 milhões já estavam previstos para serem inseridos no mercado em maio, antes mesmo do anúncio do presidente, outros 30 milhões foram notificados em 1º de abril e os 40 milhões restantes são liberados através do aviso feito hoje. Outros 90 milhões de barris devem ser liberados entre agosto e outubro.