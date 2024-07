EUA: Tesouro corta estimativa para volume de recursos que espera tomar emprestado no 3º tri

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos cortou a estimativa para o volume de recursos que espera tomar emprestado no mercado de dívida detida por agentes privados no terceiro trimestre. Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 29, o governo prever levantar US$ 740 bilhões entre julho e setembro, valor US$ 106 bilhões abaixo do projetado em abril.

O montante pressupõe um saldo em caixa de US$ 850 bilhões no período. De acordo com o Tesouro, o movimento reflete a baixa nos resgates da Conta de Mercado Aberto do Federal Reserve (mecanismo conhecido como SOMA, na sigla em inglês), além de saldo em caixa maior no início do trimestre.

Para os três meses finais do ano, o Tesouro espera obter US$ 565 bilhões emprestado, com um saldo em caixa de US$ 700 bilhões.

O órgão informa ter tomado US$ 234 bilhões em crédito no segundo trimestre e encerrado o período com saldo de US$ 778 bilhões. O volume emprestado ficou US$ 9 bilhões abaixo do que esperado anteriormente.