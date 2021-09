EUA têm chance de construir economia que valorize o trabalhador, diz Yellen

Em comunicado sobre o Dia do Trabalho nos EUA, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, destacou as divergências salariais que se apresentam no país, observando que o processo para garantir a dignidade dos trabalhadores ainda não está completo.

“Para muitas famílias trabalhadoras, o próprio termo – “família trabalhadora” – é menos uma descrição do que um dilema: Trabalho ou família? Agora, temos a chance de amenizar esse dilema para milhões de americanos e construir uma economia que valorize os trabalhadores ao invés de oprimi-los”, afirmou ela, acrescentando que uma série de propostas que ampliam benefícios aos trabalhadores estão em análise e podem se converter em leis.