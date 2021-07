EUA/Senado: texto bipartidário para infraestrutura está ‘mais perto’, diz líder

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou nesta quarta-feira, 21, que parlamentares governistas e oposicionistas estão “mais perto” de finalizar um projeto bipartidário para o pacote de investimentos em infraestrutura. O comentário foi feito no plenário da Casa, antes de uma votação técnica que servirá como o primeiro teste para a legislação.

Segundo Schumer, o voto de hoje não representa a etapa final do processo, uma vez que os detalhes da proposta ainda estão em negociação. “Trata-se apenas de uma votação para decidir se os senadores podem começar a debater a questão”, explicou.

O democrata acrescentou que esse tipo de procedimento é comum em pautas que ainda estão sendo discutidas. Ele lembrou que, há um mês, o presidente americano, Joe Biden, firmou acordo com um grupo bipartidário de senadores para a legislação, cujo texto segue em fase de finalização.

Schumer também criticou comentários recentes do líder republicano no Senado, Mitch McConnell, que disse esperar que nenhum representante da oposição aceite elevar o teto da dívida federal. Conforme mostrou reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a suspensão temporária do limite fiscal expira em 31 de julho e, depois desse prazo, o governo terá que adotar medidas extraordinárias para continuar solvente.