EUA planejam vender 26 milhões de barris de petróleo de reserva estratégica

O Departamento de Energia (DoE) dos EUA anunciou planos de vender 26 milhões de barris de petróleo bruto de sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, pela sigla em inglês) no ano fiscal de 2023, como exigido pelo Congresso do país. O período de entrega do petróleo será de 1 de abril a 30 de junho, informou o DoE em comunicado.