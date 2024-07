EUA: Livro Bege do Fed aponta que economia dos EUA manteve ritmo modesto de expansão

A atividade econômica nos Estados Unidos “teve um crescimento modesto na maior parte dos distritos”, de acordo com o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), sumário de opiniões que embasa as decisões de política monetária divulgado nesta quarta-feira, 17. No entanto, enquanto sete distritos registraram aumento na atividade, outros cinco tiveram uma atividade estável ou em declínio – três a mais do que no período anterior.

Os salários cresceram a um ritmo modesto na maioria das regiões, enquanto os preços subiram de forma moderada. De acordo com a maioria dos bancos, as despesas das famílias também sofreu poucas mudanças, conforme o documento.

As vendas de automóveis tiveram desempenho variado neste período, mas algumas regiões notaram que as vendas foram menores por causa de um ciberataque em concessionárias e altas taxas de juros, diz o relatório. A demanda foi fraca por empréstimos a consumidores e empresas.

No setor de viagens e turismo, houve crescimento de forma constante, de acordo com as expectativas sazonais. O Livro Bege acrescenta que as condições agrícolas variaram conforme as secas esporádicas em todo o país. Conforme o documento, as regiões também registraram tendências divergentes na atividade de manufatura, variando de forte retração a crescimento moderado.

A reposição de estoques no varejo impulsionou um leve crescimento na atividade de transporte, afirma o documento. Enquanto isso, “a capacidade apertada no transporte marítimo levou a um aumento nas taxas à vista. As expectativas para o futuro da economia é de crescimento mais lento nos próximos seis meses devido à incerteza em torno da próxima eleição, política interna, conflito geopolítico e inflação.

Preços

Os preços continuaram aumentando a um ritmo modesto na economia dos EUA até meados de julho, enquanto os gastos do consumidor permaneceram praticamente estáveis, registrou o Livro Bege do Federal Reserve (Fed). O documento resume as condições econômicas no período e compila as opiniões e impressões de instituições ao redor do país.

De acordo com os registros, quase todos os distritos do Fed ouviram de varejistas que consumidores estão priorizando itens essenciais e pesquisando melhores preços e ofertas. Enquanto isso, os contatos pontuaram que os preços de insumos estão mais estáveis no país.

Emprego

O emprego nos Estados Unidos cresceu em um ritmo leve até meados de julho, na avaliação mais recente expressa no Livro Bege, do Federal Reserve (Fed). Segundo o documento, a maioria dos distritos relatou que o emprego ficou estável ou aumentou ligeiramente, com leve melhora na oferta de mão de obra, embora a disponibilidade de trabalhadores continue escassa.

Mesmo assim, o texto – que resume as opiniões e impressões de instituições ao redor dos EUA – registrou queda de empregos no setor industrial, como consequência da desaceleração de novas encomendas à indústria.

O Livro Bege também registrou uma alta de salários em um ritmo “modesto a moderado” entre maio e meados de julho, com alguns contatos sugerindo uma desaceleração do crescimento de salários devido a uma maior disponibilidade de trabalhadores.