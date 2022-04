EUA: Índice Empire State salta a 24,6 em abril, maior nível desde dezembro/2021

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, saltou de -11,8 em março para 24,6 em abril, atingindo o maior nível desde dezembro de 2021, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 15, pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed). O resultado superou de longe a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 0 neste mês. A leitura de abril marca uma forte recuperação ante março, quando o índice tocou o menor nível desde maio de 2020, período inicial da pandemia de covid-19.