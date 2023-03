EUA e UE entram em acordo sobre programas de incentivo à transição energética

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram um acordo envolvendo seus respectivos programas de incentivo à transição energética. Por meio de comunicado conjunto, ambos se comprometeram a utilizar os programas como forma de fortalecer a parceria bilateral mutuamente para evitar “qualquer gargalo no comércio transatlântico”.

A coordenação seria da iniciativa Clean Energy Incentives Dialogue, lançada na sexta-feira, 10, após o encontro entre os líderes. Segundo a nota, o objetivo seria zerar a competição e maximizar os investimentos para implementação de energia limpa e criação de empregos, com o cuidado de não levar lucros inesperados para interesses privados.

Nos últimos meses, diversas autoridades da União Europeia vêm criticando os Estados Unidos pela criação do Inflation Reduction Act (IRA), legislação que prevê incentivos para empresas que realizarem atividades de transição energética no país. Em dezembro, Von der Leyen comentou que o projeto levantava preocupações sobre concorrência desleal e fragmentação de mercados, ao mesmo tempo que alertava sobre a necessidade da UE trabalhar em algo semelhante. Desde então, o bloco passou a desenvolver o Plano Industrial de Green Deal, ainda em fase de elaboração.

“Os Estados Unidos e a União Europeia estão dando novos passos para aprofundar nosso relacionamento econômico à medida que construímos as economias de energia limpa do futuro e enfrentamos desafios econômicos e de segurança nacional compartilhados”, informa a nota.

Além disso, os líderes anunciaram comprometimento em finalizar negociações do “Acordo Global sobre Alumínio e Aço Sustentáveis” até outubro de 2023. Segundo o comunicado, o acordo deve garantir a viabilidade do fornecimento de materiais de baixo carbono para as indústrias dos EUA e da UE. “Este acordo estará aberto para todos os parceiros que demonstrarem demonstrem compromisso em combater o excesso de capacidade fora do mercado e reduzir a intensidade de carbono nesses setores”, relatam, em nota.