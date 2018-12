EUA e China podem suspender mais tarifas por diálogo sobre políticas de Pequim

Os Estados Unidos e a China estão explorando um acordo comercial em que Washington suspenderia novas tarifas até o fim da primavera (no Hemisfério Norte) em troca de diálogos renovados com vistas a grandes mudanças na política econômica de Pequim, disseram autoridades de ambos os lados do Pacífico.

As conversas vêm sendo conduzidas por telefone há várias semanas e estão chegando ao ápice pouco antes de o presidente americano, Donald Trump, e o presidente do país asiático, Xi Jinping, se reunirem para um jantar no próximo sábado ao fim da cúpula de líderes do G-20, em Buenos Aires. Mas ainda está longe de ser claro se as discussões produzirão qualquer acordo.

As novas conversas focariam no que ambos os lados estão chamando de “arquitetura” comercial, um termo amplo que poderia englobar muitos assuntos que os EUA querem ver Pequim abordar, incluindo proteção de propriedade intelectual, transferências forçadas de tecnologia, subsídios a estatais e até questões não comerciais como espionagem cibernética. Fonte: Dow Jones Newswires.