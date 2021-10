EUA dizem esperar ‘OK final’ para imposto mínimo global no G-20

26 out 2021 às 12:35 • Última atualização 26 out 2021 às 13:10

Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan afirmou nesta terça-feira que o país espera o “OK final” dos membros do G-20 para um imposto mínimo global sobre multinacionais, no encontro de cúpula que ocorrerá neste fim de semana em Roma. O presidente norte-americano, Joe Biden, estará presente no evento, durante uma viagem à Europa que incluirá reunião com o papa Francisco e o premiê da Itália, Mario Draghi, e também sua participação na COP-26, cúpula climática em Glasgow.

Sullivan deu detalhes sobre a agenda de Biden nos próximos dias. O presidente chegará à Europa na quinta-feira e no dia seguinte se reunirá também com o presidente da França, Emmanuel Macron.

O assessor disse que o líder americano terá encontros com vários líderes globais nessa viagem, tendo entre os assuntos na pauta as cadeias de produção e também os preços de energia.

Um dos interesses citados por Sullivan foi discutir o quadro do Irã. Ele disse que os EUA estão alarmados e preocupados” com os passos dados por Teerã em seu programa nuclear e desejam negociar um freio nele.

O assessor disse que o presidente da China, Xi Jinping, decidiu não viajar para os eventos na Europa no período, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Segundo ele, porém, Biden e Xi devem ter uma reunião virtual antes do fim deste ano.