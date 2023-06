Brasil e Mundo EUA: Biden diz estar ansioso para sancionar aumento do teto da dívida o mais rápido possível

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou estar ansioso para sancionar “o mais rápido possível” o projeto de lei que aumenta o teto da dívida americana, aprovado pelo Senado na noite desta quinta-feira, 1º. Segundo o presidente, a votação protegeu o progresso econômico do país, além de ter evitado o primeiro calote da história dos Estados Unidos.

“Nosso trabalho está longe de terminar, mas este acordo é um passo crítico e um lembrete do que é possível quando agimos no melhor interesse de nosso país. Estou ansioso para sancionar este projeto de lei o mais rápido possível e me dirigir diretamente ao povo americano amanhã (hoje, quinta-feira, 2)”, disse Biden, em comunicado divulgado pela Casa Branca.

O presidente ainda afirmou que, juntos, os senadores democratas e republicanos demonstraram mais uma vez que “a América é uma nação que paga suas contas e cumpre suas obrigações – e sempre será”. Ele também agradeceu a rapidez com que o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, agiram para a aprovação do projeto de lei.

“Ninguém consegue tudo o que deseja em uma negociação, mas não se enganem: este acordo bipartidário é uma grande vitória para nossa economia e para o povo americano”, disse Biden, mencionando a proteção de pilares centrais, como a criação de empregos, os cuidados com a saúde e segurança das famílias, a reconstrução da infraestrutura e a promoção da energia limpa.