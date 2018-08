EUA barram mais um juiz da OMC

Os tribunais da Organização Mundial do Comércio (OMC) estão à beira de uma paralisação inédita. O governo de Donald Trump rejeitou nessa segunda-feira, 27, a renovação de mais um juiz da Corte suprema do comércio, o Órgão de Apelação. A Casa Branca deixou claro que quer limitar os poderes do órgão, estabelecendo que as autoridades domésticas tenham a palavra final numa guerra comercial. Hoje, disputas que deveriam ser examinadas em 90 dias podem levar mais de um ano para serem consideradas. Ao fim de 2019, se nada mudar, o órgão terá de suspender sua operação, já que terá apenas um membro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.