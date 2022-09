EUA ainda têm muito trabalho a fazer para controlar a inflação, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta segunda-feira, 12, que a inflação arrefeceu em julho, mas admitiu que o país ainda “tem muito a fazer” para garantir a estabilidade de preços.

Em discurso no Aeroporto Internacional de Boston, Biden reiterou que conter a escalada inflacionária “é a principal prioridade” do governo, sem perder os ganhos econômicos conquistados no último ano.

“O povo americano deve ter confiança de que estamos no caminho certo”, disse Biden, um dia antes da divulgação do resultado de agosto da inflação ao consumidor nos EUA.

O democrata destacou avanços em sua agenda econômica, entre eles a aprovação do pacote bipartidário de infraestrutura e de uma legislação para lidar com as mudanças climáticas.