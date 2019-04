Etanol sobe em 14 Estados e no DF, mas preço médio recua 0,34% no País, diz ANP

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 Estados e no Distrito Federal na semana passada, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. As cotações recuaram em outros 11 Estados e não houve avaliação no Amapá.

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP os preços cederam 0,34% na semana passada ante a anterior, de R$ 2,918 para R$ 2,908 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado caiu 0,80% ante a semana anterior, de R$ 2,764 para R$ 2,742 o litro. A maior alta semanal, de 8,20%, foi em Goiás.

Na comparação mensal os preços do etanol subiram em 20 Estados e no Distrito Federal, recuaram no Acre, na Bahia, em Mato Grosso, em Minas Gerais e em São Paulo. No Amapá também não houve avaliação mensal. Na média brasileira, o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou aumento de 0,21% na comparação mensal, com destaque para o Rio Grande do Norte, de 10,10% de variação.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,299 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,949 o litro, no Rio Grande do Sul. Mato Grosso tem o menor preço médio estadual, de R$ 2,572 o litro. Os postos do Rio Grande do Sul registram o maior preço médio, de R$ 4,116 o litro.

Competitividade

Os preços médios do etanol hidratado permanecem vantajosos ante os da gasolina em apenas quatro Estados brasileiros – Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, e São Paulo. O levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado é vendido em média por 57,36% do preço da gasolina, em Goiás a 64,95%, em Minas Gerais a 65,19%, e em São Paulo por 66,36%. Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 66,06% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também favorável ao biocombustível.

A gasolina é mais vantajosa no Rio Grande do Sul, com a paridade de 88,73% para o preço do etanol.