Estudo mostra que influenciadores, na maioria, recebem até R$ 2 mil por mês

Muitos influenciadores ainda não podem depender exclusivamente da renda obtida através da internet - Foto: Adobe Stock

Qual o salário de um influenciador digital? É possível ganhar a vida com essa profissão? Segundo levantamento da plataforma Influency.me, agência especializada em marketing de influência, 41% dos influenciadores recebem até R$ 500 mensais. Apenas 8% faturam mais de R$ 10 mil por mês.

Apesar do glamour associado a esse tipo de trabalho, os números mostram uma realidade diferente. Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me, destaca a importância de entender as nuances do mercado de influência. “A pesquisa deste ano revela que, embora a área esteja em crescimento, a maioria dos influenciadores ainda não pode depender exclusivamente dessa renda”, afirmou Azevedo.

O estudo também aponta que apenas 30% dos influenciadores atuam exclusivamente nessa profissão. A maioria (70%) busca outras fontes de renda, como empregos tradicionais, revenda de produtos, marca própria ou trabalhos esporádicos como freelancer.

O levantamento contou com a participação de mais de 350 profissionais do segmento de marketing de influência, respondendo a um questionário por meio do Google Forms.

O CEO da Influency.me ressalta que as discrepâncias salariais entre os influenciadores podem ser atribuídas a vários fatores, incluindo o nível de profissionalismo.

Critérios. Especialistas afirmam que os valores ganhos pelos influenciadores com publicidade não têm relação somente com número de seguidores. Além disso, existem outros fatores que devem ser levados em consideração.

“Os preços não são definidos exclusivamente pelo número de seguidores. Existem muitos aspectos para se medir: visualizações, engajamento, credibilidade e nicho de conteúdo de cada influenciador”, afirmou a CEO da agência de talentos Let’s, Bibi Tatto.

Wagner Veiga, diretor de relacionamento da Agência Chango, explicou que o valor pago para os influenciadores é cada vez menos medido pelo número de seguidores e mais pela autoridade do influenciador sobre o tema de que trata e engajamento. “Interessa muito mais se ele consegue se comunicar bem com seu público e com o mercado.”

Os resultados do estudo também indicam que os influenciadores enfrentam instabilidade financeira, podendo ficar sem renda por vários meses.

Além disso, é uma profissão em que o nível de receita e recorrência pode variar muito de influenciador para influenciador. Enquanto alguns conseguem receitas publicitárias relevantes todos os meses, outros passam por mais dificuldade.

Dicas. Para a influenciadora fitness Babi Alves, que tem 34 mil seguidores no Instagram e diz faturar em média R$ 2 mil por mês, quem tem interesse nesse tipo de atividade deve reunir informações do seu perfil nas redes sociais para a criação de um “mídia kit”, que deve conter engajamento, números de curtidas e comentários e gênero do público. “É a melhor maneira para começar a se posicionar no mercado de uma maneira mais profissional.”

Convites. O influenciador de humor e cultura pop conhecido como Dotinho tem 66 mil seguidores e diz ganhar cerca de R$ 2.500 por mês (cálculo da média de 2023). “Em uma realidade de um microinfluenciador, eu tenho acesso a coisas que eu não teria em uma profissão normal”, diz. “Sou convidado para estreias, eventos, festivais, e essa é a parte legal e glamourosa.”

Ele acrescenta, porém, que nem tudo é fácil. “Também tem o lado ruim, que é essa busca sempre pelos números e pelos resultados, além da instabilidade financeira. Não tem linearidade no que você receberá todos os meses.”

De acordo com ele, essa questão pode eventualmente ser contornada pela possibilidade de “fechar contratos” com marcas, sendo um microinfluenciador.

A influenciadora de lifestyle Gabi Magsan tem 526 mil seguidores e diz faturar em média R$ 10 mil por mês. Segundo ela, “para ganhar dinheiro de verdade, precisa ter engajamento e um bom público consolidado”.

Gabi acrescenta que é importante definir que tipo de empresa pode se encaixar em seu nicho de atuação. “Na minha visão, somente parcerias e publicidade não são suficientes para ganhar dinheiro. O que acontece é que os influenciadores optam por criar suas próprias marcas, expandindo as fontes de renda.”