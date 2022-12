Estratégias para economizar ao organizar as ceias

O preço médio dos produtos que compõe as ceias de Natal e Ano Novo teve um acréscimo de 11,08% em relação ao ano passado, aponta um levantamento realizado pelo Procon-SP. Segundo chef de cozinha ouvido pela reportagem, ainda assim, com as estratégias corretas, é possível preparar refeições especiais, saborosas e econômicas.

“Pesquisa, organização e se programar direitinho ou realmente pensar na substituição dos ingredientes usando a criatividade”, resume Beto Almeida, coordenador do curso de gastronomia do ensino digital da Universidade Anhembi Morumbi.

Faça as contas antes de arcar sozinho com os custos da ceia; divisão em família é opção – Foto: Adobe Stock

A primeira orientação do especialista tem fundamento. “Sabemos que em mercados e regiões diferentes você encontra produtos iguais com preços diferentes. Mercados maiores e mais populares também trazem boas alternativas de produtos frescos com valores mais acessíveis”, argumenta.

A pesquisa do Procon-SP – que comparou os preços de 67 itens de diferentes marcas nos sites de sete grandes supermercados nos dias 30/11 a 2/12 e 6/12 – encontrou diferenças significativas de preços entre os produtos. A maior variação encontrada, de 76,50%, foi no item lentilha cozida caixa de 250g, da Vapza – em um local o produto foi encontrado por R$ 9,69 e, em outro, por R$ 5,49.

Se mesmo pesquisando preços e comprando antecipadamente ainda não for possível arcar com o custo de determinados ingredientes, o chef Beto recomenda substituições, adaptando os cardápios típicos da época. Para fugir de preços abusivos de perus, optar pelos frangos. Ao invés do bacalhau em postas, lascas ou outros tipos de peixes.

“Antes de tudo, a gente come com os olhos, e no Natal ou Ano Novo não é diferente. Então, monte uma apresentação bonita, uma mesa legal, independentemente do que será servido. Adaptações são inteligentes e geram um resultado gostoso e um clima atrativo”, incentiva o especialista.

Beto recomenda pensar nos acompanhamentos sem exageros, considerando as porções ideais por pessoa.

Ele não descarta a divisão de responsabilidades (e, consequentemente, custos) nas reuniões familiares. “Com uma família muito grande, para não sobrecarregar ninguém, é válido dividir e cada um colaborar com um prato. Se você vai arcar sozinho, coloque tudo na ponta do lápis”, orienta.