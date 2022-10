Estratégia é atender principalmente mulheres beneficiárias do Auxílio, diz Caixa

A presidente da Caixa, Daniella Marques, exaltou nesta terça-feira, 4, a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil este mês e a criação do crédito consignado com a garantia do benefício social como um apoio do governo para assistir pessoas em vulnerabilidade e “dar asas” para esse público “voar” na direção do empreendedorismo. A presidente da Caixa ainda destacou que o banco fará ações nas agências sobre o Outubro Rosa, campanha mundial de prevenção ao câncer de mama.

“Temos mensagens sociais importantes hoje, como antecipação do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás”, disse ela, destacando o público de 21,130 milhões do Auxílio Brasil e de 5,900 milhões do Vale Gás, que tem um valor de R$ 112.

Daniella ainda ressaltou que, dentro do público do Auxílio Brasil, 17,2 milhões são mulheres, público que o presidente Jair Bolsonaro busca sensibilizar em sua campanha à reeleição.

O calendário de pagamento dos dois benefícios irá começar no dia 11 deste mês e terminará no dia 25. Na segunda-feira, 3, o governo Jair Bolsonaro antecipou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para este mês de outubro, com o fim dos repasses no dia 25, 5 dias antes do segundo turno das eleições (30). Originalmente, o pagamento terminaria no dia 31.

O presidente também confirmou na manhã desta terça o pagamento do 13º do benefício para mulheres chefes de família a partir do ano que vem. São cerca de 17 milhões de mulheres nessa situação, o que geraria um custo adicional de quase R$ 10 bilhões no orçamento do programa. O governo, porém, não explica como vai bancar esse gasto adicional no ano que vem diante de um orçamento já bastante apertado. Bolsonaro já prometeu a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 em 2023, mas a benesse não está prevista na Proposta de Lei Orçamentária (PLOA).

As medidas foram anunciadas após um resultado apertado no primeiro turno das eleições presidenciais, em que Bolsonaro ficou mais perto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que apontavam as pesquisas. Lula teve 48,43% dos votos contra 43,20% do atual presidente. Agora, o chefe do Planalto acena para públicos em que tem desvantagem ante o petista, como as classes mais baixas e as mulheres, na tentativa de virar o resultado na segunda etapa da disputa.

Ainda destacando o foco no público feminino, Daniella ainda destacou os números do Caixa para Elas, que já gerou contratação de crédito para microempreendedores individuais e empresas lideradas por mulheres em volume seis vezes maior do que antes do programa.