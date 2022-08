Estrangeiros voltam a comprar títulos do governo chinês, após 5 meses de vendas

Os investidores estrangeiros foram uma vez mais compradores líquidos de títulos do governo da China em julho, muito embora com uma margem pequena. Eles passaram parte dos últimos sete meses reduzindo sua exposição ao mercado, preocupados com os riscos geopolíticos de investir na China após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Esses investidores também foram atraídos pelos rendimentos disponíveis no mercado de títulos do governo dos Estados Unidos, que em abril começou a pagar mais do que os títulos do governo chinês pela primeira vez em mais de uma década.

Em julho o jogo se inverteu, e as participações totais em títulos do governo chinês chegaram a 2,32 trilhões de yuans, o equivalente a US$ 343 bilhões. Isso representou uma pequena entrada líquida de aproximadamente US$ 487 milhões, quebrando uma sequência de cinco meses de saídas líquidas.

Os investidores internacionais podem agora começar a alocar mais dinheiro em títulos da China, já que a recente volatilidade no mercado do Tesouro dos EUA reduziu o apetite geral de risco dos investidores. E os levou a procurar ativos que possam ser usados para se proteger contra mercados mais voláteis.