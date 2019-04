Estou muito orgulhoso da economia dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quinta-feira estar “muito orgulhoso” do cenário na economia dos Estados Unidos. Segundo ele, o mercado de trabalho é “o melhor que já tivemos” e nenhuma outra economia pelo mundo é comparável à americana, neste momento.

Trump falou em entrevista por telefone ao canal Fox News, na qual passou boa parte do tempo comentando supostas irregularidades cometidas pela oposição democrata. Ele voltou a criticar o uso de um servidor pessoal de e-mail pela ex-secretária de Estado Hillary Clinton, em vez do meio oficial, em uma série de comunicações quando ela estava no governo. Hillary enfrentou Trump em 2016 e perdeu na corrida presidencial. Segundo Trump, ainda é preciso investigar essas irregularidades.

Trump comentou supostos relatos de infiltrados na Casa Branca para passar informações à oposição. Ele disse também que essas suspeitas devem ser investigadas pelo procurador-geral.

Além disso, Trump voltou a dizer que o relatório do procurador Robert Mueller sobre a suposta interferência da Rússia na última eleição presidencial americana era uma “caça às bruxas”. Ele criticou o gasto milionário durante as investigações e o “sofrimento” causado a muitas pessoas que foram alvo no caso. “Nada tinha a ver com a campanha, a Rússia ou conluio”, ressaltou. Para o presidente, Mueller deveria ter mencionado suspeitas do lado democrata, em seu trabalho.

Questionado sobre a próxima corrida eleitoral, Trump especulou que o senador Bernie Sanders poderia ser seu adversário democrata na disputa, mas notou que é difícil prever, citando também outros nomes, como o ex-vice-presidente Joe Biden.