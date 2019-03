Estoque total de crédito sobe 0,3% em fevereiro para R$ 3,241 trilhões, diz BC

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,3% em fevereiro ante janeiro, para R$ 3,241 trilhões, informou nesta quarta-feira, 27, o Banco Central. Em 12 meses, houve alta de 5,5%. Em fevereiro ante janeiro, houve elevação de 0,4% no estoque para pessoas físicas e alta de 0,1% para pessoas jurídicas.

De acordo com o BC, o estoque de crédito livre avançou 0,5% em fevereiro, enquanto o de crédito direcionado ficou estável (0,00%).

No crédito livre, houve alta de 0,4% no saldo para pessoas físicas no mês passado. Para as empresas, o estoque avançou 0,6% no período.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) foi de 47,1% em janeiro para 47,0% em fevereiro.

As projeções do BC, atualizadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro, indicam expansão de 6,0% para o crédito total em 2019. A projeção para o crédito às famílias este ano é de alta de 7,0%, enquanto o crédito das pessoas jurídicas deve subir 5,0%.

O BC projeta ainda alta de 10,5% no saldo de crédito livre no ano e expansão de 1,0% no direcionado. Estes porcentuais, no entanto, serão atualizados na quinta-feira, quando o BC publicará o RTI mais recente.

Habitação

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,6% em fevereiro ante janeiro, totalizando R$ 602,502 bilhões, informou o BC.

Em 12 meses até fevereiro, o crédito para habitação no segmento pessoa física subiu 5,1%.

Veículos

Já o estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,2% em fevereiro ante janeiro, para R$ 174,985 bilhões. Em 12 meses, houve alta de 15,0%.

Concessões

As concessões no crédito livre caíram 1,0% em fevereiro ante janeiro, para R$ 282,7 bilhões, informou o Banco Central. Houve avanço de 12,0% em 12 meses até fevereiro.

No crédito para pessoas físicas, as concessões caíram 4,5% em fevereiro ante janeiro, para R$ 160,4 bilhões. Em 12 meses até fevereiro, há alta de 10,3%.

Já no caso de pessoas jurídicas, as concessões subiram 4,1% em fevereiro ante janeiro, para R$ 122,4 bilhões. Em 12 meses até fevereiro, o avanço é de 14,2%.

BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas recuou 0,4% em fevereiro ante janeiro, somando R$ 433,511 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses, a queda acumulada é de 8,2%.

Em fevereiro, houve avanço de 1,1% nas linhas de financiamento agroindustrial, baixa de 0,3% no financiamento de investimentos e queda de 4,5% no saldo de capital de giro.