Estoque chega a 120,1 mil veículos, suficiente para 27 dias de venda, diz Anfavea

Diante da redução do consumo, os estoques de veículos subiram no mês passado para 120,1 mil unidades mesmo com a produção das montadoras ainda prejudicada por restrições no fornecimento de componentes eletrônicos.

Segundo apresentação da Anfavea, a associação que representa a indústria nacional de veículos, os estoques nos pátios de concessionárias e fábricas tiveram acréscimo de 5,7 mil unidades em fevereiro.

O total é suficiente para 27 dias de venda, se considerado o ritmo do mercado no mês passado.

No fim de janeiro, o total de veículos em estoque somava 114,4 mil unidades, o que cobria 26 dias de venda.