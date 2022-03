Economia Estimativa para Selic no fim de 2022 segue em 12,25% no Focus do BC

Apesar da deterioração do cenário inflacionário e do aumento das expectativas embutidas na curva de juros em meio à guerra na Ucrânia, os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a alta da taxa Selic este ano. A estimativa mediana continuou em 12,25% pela terceira semana consecutiva, conforme o Relatório de Mercado Focus. Há um mês, era de 11,75%. Considerando apenas as 51 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim deste ano também foi mantida em 12,25%.

Já a estimativa do Focus para a taxa Selic no fim de 2023 subiu de 8,00% para 8,25%, frente a 8,00% há quatro semanas. Para 2024, avançou de 7,25% para 7,38%, ante 7,00% de um mês atrás. A previsão para o fim de 2025 continuou em 7,00%, repetindo a taxa de quatro semanas atrás.

No Comitê de Política Monetária (Copom) de fevereiro, antes da eclosão do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Banco Central sinalizou redução no ritmo de alta de juros para as próximas reuniões.

“Em relação aos seus próximos passos, o Comitê antevê como mais adequada, neste momento, a redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Essa sinalização reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante”, disse, após elevar a Selic em 1,50 ponto porcentual este mês, de 9,25% para 10,75% ao ano.

O Copom se reúne novamente nos dias 15 e 16 deste mês.