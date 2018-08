Estatais têm mais dificuldade de serem eficientes, diz presidente da Eletrobras

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, disse que as empresas estatais têm mais dificuldade de serem eficientes pelas “amarras” que elas possuem. “Não se pode mandar pessoas embora, não pode renegociar contratos, sempre com muita dificuldade”, disse o executivo em coletiva de imprensa, logo após o leilão de três distribuidoras da companhia.

Depois do leilão, com Eletroacre e Ceron ficando com a Energisa e a distribuidora Boa Vista com a Oliveira Energia, essas empresas poderão voltar a receber investimentos, afirmou Ferreira. “São os empreendedores (Energisa e Oliveira Energia) que serão capazes de fazer essa melhora de gestão e de fazer investimento. Essas empresas têm capacidade de serviço ruim porque não era eficientes em sua operação”, disse.

Ferreira destacou que o principal ponto agora é que as empresas vencedoras do certame desta quinta-feira, 30, terão capacidade de realizar investimentos necessários, o que a Eletrobras não teve.

“Isso faz parte do programa de ‘reestruturação da Eletrobras’, que nos últimos dois anos coloca a companhia no foco de geração e transmissão, e que vai permitir que ela conclua um conjunto enorme de projetos que estava envolvida e restabeleça sua capacidade financeira para o futuro”, afirmou o presidente da empresa.