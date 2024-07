Estamos finalizando a maior reforma tributária do País em regime democrático, diz Haddad

No momento em que o noticiário econômico é dominado pela desvalorização do real frente ao dólar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou seu discurso no lançamento do Plano Safra da agricultura familiar destacando agendas consideradas positivas que avançaram nos últimos dias e deverão avançar nas próximas semanas, como a regulamentação da reforma tributária e a renegociação da dívida dos Estados com a União.

“Se a gente pegar uns 15 dias, uma semana para trás e uma pra frente, e discutir o que está sendo entregue ao País neste momento, nós estamos finalizando a maior reforma tributária na história em regime democrático, estamos pactuando com Estados e municípios renegociação das dívidas da União”, disse Haddad, citando mais agendas do governo federal, incluindo o Plano Safra lançado nesta quarta-feira, 3.