Está bem claro que juros vão continuar subindo, diz dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Madis Müller afirmou nesta sexta-feira, 28, que “está bastante claro que as taxas de juros continuarão a subir mesmo na zona do euro, no futuro próximo”. Segundo ele, as taxas de juros ainda estão em nível relativamente baixo, na comparação histórica, e ainda não têm “um efeito claramente limitante na atividade econômica e nas altas de preços”.

A avaliação está em texto publicado no blog do BC da Estônia, presidido por Müller.

Na avaliação dele, a redução gradual do portfólio de bônus do BCE também deve ser uma questão a se resolver, nesse contexto.

Ele argumentou que manter o portfólio de bônus em seu tamanho atual significaria a necessidade de continuar a comprar novos bônus, em vez de deixá-los vencer, “o que não estaria mais em linha com as decisões sobre as taxas de juros no curto prazo”.

O dirigente afirmou que essa transição precisa ser feita “por um banco central responsável para cumprir seu papel e contribuir para levar os atuais preços muito altos logo ao controle”.

Müller disse que deve levar “mais alguns anos” até que os preços desacelerem à meta de 2% na zona do euro. E ainda comentou que os preços de gás e de algumas outras commodities recuaram “de modo significativo recentemente”, mas advertiu que “não há motivo para esperar que esta será uma situação permanente”.