Espero que Opep não corte produção de petróleo, que está caro, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta segunda-feira em sua conta no Twitter que a Arábia Saudita e seus parceiros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não cortem a produção de petróleo. Ainda segundo o presidente americano, a commodity está mais cara do que deveria, diante do cenário para a oferta.

“Espero que a Arábia Saudita e a Opep não cortem a produção de petróleo”, afirmou Trump em sua mensagem. “Os preços do petróleo deveriam estar muito mais baixos, baseando-se na oferta!”, argumentou.