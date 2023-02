Especialista em finanças pessoais explica como reduzir gastos em pequenos gestos

Especialista sugere planejamento financeiro para economizar e realizar os sonhos - Foto: Evkaz - Adobe Stock

Um dos temas mais importantes do ano de 2022 na área da economia foi o grande endividamento das famílias. 77,9% dos consumidores entrevistados pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) apontaram que possuíam dívidas, representando sete pontos percentuais acima do verificado no ano de 2021.

Para ajudar na busca pela economia possível no cotidiano, o administrador e especialista em finanças pessoais João Victorino, idealizador do canal “A Hora do Dinheiro”, com conteúdo gratuito e uma linguagem simples, sugere 10 táticas que podem ser iniciadas imediatamente.

“Seguindo algumas dicas você pode conquistar aquele sonho, que está perto e longe ao mesmo tempo. Priorize o pagamento de suas dívidas e depois suas metas. Assim, fica mais fácil manter a estabilidade financeira. Com planejamento, todos podemos ir longe”, pontua o especialista.

Dez formas fáceis de economizar