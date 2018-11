Espanha ameaça votar contra acordo para Brexit, por causa de Gibraltar

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta terça-feira que seu país irá votar contra o acordo para o Brexit – como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido da União Europeia – se o futuro do território de Gibraltar não for considerado um assunto bilateral entre Madri e Londres.

No fim da semana passada, o Reino Unido e a UE fecharam um acordo provisório de 585 páginas e uma declaração menos detalhada, de sete páginas, sobre suas relações futuras. Ambos precisam ser aprovados por líderes europeus durante uma reunião de cúpula marcada para o fim de semana.

Se os documentos não forem alterados até domingo (23), “A Espanha votará não”, alertou Sánchez durante fórum empresarial organizado pela revista britânica The Economist em Madri.

A Espanha é o único entre 27 países que manifestou oposição ao acordo, por considerar incerta a forma como será tratada a questão de Gibraltar, território britânico localizado no extremo sul da Península Ibérica. Fonte: Associated Press.