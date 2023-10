Brasil e Mundo Esforços do BCE contribuíram para a queda da inflação na zona do euro, diz Lagarde

A inflação da zona do euro está caindo graças em parte aos esforços da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista ao jornal francês La Tribune. “A inflação persiste, mas está cedendo e até diminuindo de forma constante. É uma boa notícia”, disse ela, na entrevista, que foi reproduzida no site do BCE.

No mês passado, o BCE elevou suas principais taxas de juros pela 10ª vez consecutiva, mas também sinalizou que pode ter encerrado seu longo ciclo de aperto monetário, à medida que a taxa anual de inflação desacelerou para 4,3% em setembro.

“Acho que nossos esforços tiveram um papel nisso, assim como algumas das políticas econômicas implementadas na Europa”, disse Lagarde.

Ela também observou que o crescimento da zona do euro está se enfraquecendo, principalmente em relação ao dos Estados Unidos.