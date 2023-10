Errar na compra de produtos pode quebrar seu negócio

Investir alto em produtos que acabam não tendo saída é um risco para as empresas, em especial as menores - Foto: AdobeStock

Será que um estoque de produtos mal pensado pode quebrar uma empresa? Sim, o risco é real, de acordo com especialistas, e não é tão incomum de acontecer.

A boa notícia é que existem estratégias para evitar que a situação chegue a esse ponto. O Estadão conversou com o Sebrae-SP para entender o que o empreendedor deve fazer para não comprar errado.

A primeira dúvida é: por que comprar estoque de maneira errada pode levar um negócio à quebra? Existem três pontos que explicam isso: houve o custo de comprar os produtos de fornecedores; o dinheiro para pagar essa mercadoria saiu do capital de giro, de empréstimo ou de investimento direto do bolso do empresário e há um custo para pagar o espaço onde esse estoque é armazenado.

Tudo isso descapitaliza a empresa, ou seja, tira dinheiro dela. Se existe um planejamento financeiro e uma estratégia de vendas, a tendência é que esse estoque gire, o que vai fazer com que gere caixa para o negócio.

Logo, cria-se um ciclo saudável de compra e venda de estoque, com faturamento suficiente para pagamento de todas as despesas – funcionários, aluguel, contas e fornecedores – e eventual lucro.

Porém, caso a venda do estoque não funcione como esperado, fazendo com que aquela mercadoria fique parada, começa o grande problema.

“Muitas empresas têm dificuldades de caixa por causa de um estoque elevado”, explica o consultor de negócios do Sebrae-SP Davi Jeronimo.

Além da dívida com o fornecedor e do custo com o espaço para armazenagem, tudo aquilo que está parado não está cumprindo o principal propósito: gerar venda, e consequentemente, entrar para o caixa.

Se não há dinheiro entrando no caixa, tudo vai ter que ser custeado com o que a companhia já tem. E, se não tem, vai precisar contrair mais dívidas, para que consiga cumprir com as obrigações financeiras.

Nesse caso, o ciclo deixa de ser saudável e passa a ser extremamente prejudicial.

“Já atendi empresas que têm R$ 300 mil em estoque e não possui dinheiro para repor mercadoria que sai com recorrência”, afirma Jeronimo.

A situação pode se agravar a ponto de só ter no estoque o que não vende. E o que pode ter saída com maior frequência não está disponível, já que não há dinheiro para novas aquisições.

Nesses casos, a saída é fazer a famosa queima de estoque. “Aquilo já descapitalizou a empresa. Precisa fazer caixa, e o mínimo que entra já ajuda”.

Confira 8 dicas para ter um estoque adequado

Para não haver prejuízo com estoque, alguns passos podem ser seguidos: