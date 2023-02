Ericsson anuncia que planeja cortar 8.500 postos de trabalho

A Ericsson informou nesta sexta-feira, 24, que pretende cortar 8.500 postos de trabalho pelo mundo, ou cerca de 8% de sua força de trabalho. A companhia sueca vê as encomendas por seus componentes para 5G desacelerarem, nos Estados Unidos e em outros mercados.

Sediada em Estocolmo, a empresa que vende equipamentos de telecomunicações afirmou que os cortes de vagas devem ocorrer neste ano e no próximo. Dias antes, ela havia informado que pretendia cortar cerca de 1.400 vagas na própria Suécia.

No fim do ano passado, a Ericson havia dito que planejava reduzir custos em US$ 861 milhões até o fim de 2023, com o uso de menos consultorias, o fechamento de instalações e a melhora de processos.

A companhia tem investido em tecnologia 5G sem fio de próxima geração, mas seu executivo-chefe, Börje Ekholm, disse no mês passado que o desenvolvimento dessa tecnologia estava mais lento do que o previsto.