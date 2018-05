EPE: consumo de energia no País sobe em abril puxado pela região Sudeste

O consumo de energia elétrica em abril subiu 3,5%, para 40.605 megawatts-hora, segundo a Resenha Mensal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Todas as regiões do País registraram alta no consumo, com exceção da região Norte, impactada pela baixa atividade industrial. No acumulado do ano até abril, o consumo de energia elétrica está 1,1% mais alto do que no mesmo período de 2017, puxado pela indústria, com alta de 3,1%, e reduzido pelo comércio, cujo consumo acumula queda de 0,3% no ano.

A classe industrial registrou alta de 3,8%, com destaque para os setores automobilístico (+9,8%), de papel e celulose (+5,2%) e metalúrgico (+4,7%). A região Sudeste, onde se localiza a maioria das indústrias brasileiras, teve alta de 5,9% no consumo de energia elétrica. Na classe residencial o crescimento foi de 6%, também com destaque para a região Sudeste, em alta de 7,7%, e do Sul, alta de 6,1%, influenciadas por temperaturas mais elevadas.

Na classe comercial o consumo foi 3,2% maior em abril deste ano contra abril do ano passado, com taxas positivas em todas as regiões, novamente com a alta puxada pela região Sudeste, onde o consumo subiu 4,1%.