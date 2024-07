Entidades anunciam R$ 265,4 mi para projetos do Mover; descarbonização é um dos focos

Mais 265,4 milhões foram anunciados nesta quarta-feira, 24, em novos recursos para o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). O volume é garantido como uma contrapartida do setor produtivo pelo recebimento de créditos financeiros dentro da política de incentivo ao mercado automotivo. A fatia anunciada nesta quarta foi captada ainda durante o Rota2030, antigo Mover. Já o novo programa prevê R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros até 2028, que podem ser usados em abatimento de impostos em contrapartida a investimentos em P&D e em novos projetos de produção.

A maior parte dos recursos – R$ 182,8 milhões – será destinada para a chamada de Projetos Estruturantes, modalidade que envolve empresas do setor automotivo, Institutos SENAI de Inovação, universidades e outras Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Dessa fatia, R$ 118,8 milhões foram operacionalizados pelo SENAI e R$ 64 milhões pela Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep).

O objetivo dos projetos será desenvolver tecnologias focadas na descarbonização e sustentabilidade da cadeia automotiva. Os projetos devem ser desenvolvidos por um conjunto de empresas em parceria com ICTs e os interessados submeter as propostas pela Plataforma Inovação para a Indústria.

A submissão das propostas poderá ocorrer de 11 a 19 de setembro. O resultado final dos escolhidos será divulgado no início de dezembro, com período de contratação de 3 de dezembro a 30 de abril do próximo ano.

Outros R$ 34,5 milhões do montante anunciado hoje serão direcionados para a chamada de projeto no qual três ou mais indústrias da cadeia automotiva dividem o compromisso de alcançar um objetivo comum relacionado a um projeto de P&D+I para resolver um desafio da cadeia automotiva. Outra parcela, de R$ 12,1 milhões, vai para consultorias têm como objetivo fomentar a ampliação da produtividade do setor automotivo, com expectativa de atender mais de 100 empresas nesta nova chamada.

Projetos estratégicos de mapeamento setorial serão atendidos com R$ 15 milhões e a chamada pública para ampliar o escopo de projetos do Programa Prioritário Biocombustíveis, Segurança e Propulsão Veicular, do Mover, terá R$ 21 milhões. Por fim, para além dos 265,4 milhões, terão R$ 2 milhões destinados à oferta do curso MBI Indústria 4.0.

O volume de recursos foi divulgado em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o envolvimento do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep). A cerimônia contou com a participação do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin e do presidente da CNI, Ricardo Alban.