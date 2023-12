Início de ano é época de organizar as finanças pessoais e as empresariais. E para os empreendedores, um bom ponto de partida, que faz a diferença na saúde financeira dos negócios, é o fluxo de caixa. A ferramenta de gestão apoia a tomada de decisão nos negócios, de forma simples e eficiente.

Ferramenta de gestão apoia a tomada de decisão no dia a dia dos negócios – Foto: Adobe Stock (imagem gerada por IA)

O fluxo de caixa ajuda a acompanhar todas as movimentações financeiras da empresa. Com uma atualização diária, mostra a capacidade dos empreendedores para pagamento imediato e os recebimentos pelos serviços realizados pela empresa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O fluxo de caixa é um instrumento gerencial valioso, que possibilita ao empreendedor projetar cenários e auxiliar suas decisões futuras, já que contempla todas as entradas e saídas dos próximos meses. Ao entender a expectativa e a realidade do seu negócio, as PMEs conseguem se programar com antecedência. Além disso, ao organizar as contas, o empreendedor tem mais chance de evitar o descasamento de caixa, ou seja, quando se vende a prazo, mas os pagamentos precisam ser à vista. Essa é uma dor e dificuldade das PMEs que um acompanhando rígido do fluxo de caixa, inibe de acontecer”, explica o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Cleber Genero.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para auxiliar os donos de pequenos e médios empreendimentos, a Serasa Experian separou cinco benefícios em manter um fluxo de caixa atualizado. Veja abaixo:

Reduz a inadimplência e os pagamentos atrasados uma vez que, com o fluxo de caixa, o empreendedor já consegue prever que esses pagamentos precisam ocorrer e pode ficar em cima da cobrança;

Traz mais controle das atividades do ciclo operacional como compras, pagamentos, produção, vendas e todos pagamentos e detalhes do dia a dia da empresa;

Ajuda a entender os impactos de gastos futuros no caixa, permitindo preparação com antecedência;

Evita prejuízos e ajuda a criar estratégias mais eficientes para o seu negócio, uma vez que o empreendedor consegue visualizar seu fluxo financeiro como um todo;

Ajuda a entender a origem e o destino dos recursos financeiros deixando o processo de tomada de decisão mais assertivo.