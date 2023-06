Entenda o que é dívida prescrita

Ao contrário do que se imagina, incidência de juros permanece

A negociação das dívidas é o primeiro passo para se livrar das restrições - Foto: Adobe Stock

O endividamento tira o sono de muitas pessoas. Quanto mais tempo uma dívida fica em aberto, sem ser paga, maiores serão os juros e ainda pode levar à negativação do CPF em órgãos de proteção de crédito como Serasa e SPC. Além disso, restrições no CPF podem impedir uma pessoa de obter serviços e crédito em instituições financeiras.

Uma dívida pode ser classificada como atrasada, negativada ou prescrita. Em todas as condições, existem juros e a dívida não deixa de existir. Por isso, a negociação é sempre a opção mais recomendada, segundo Marcela Gaiato Martins, diretora de produtos, marketing e atendimento ao cliente da Recovery, empresa do Grupo Itaú e plataforma especialista em recuperação de crédito no Brasil.

A especialista listou cinco dúvidas comuns sobre dívidas e dicas fundamentais na hora de tomar uma decisão em relação à elas.

1 – Nome sai da restrição após 5 anos, mas permanece no cadastro do credor

Se não ocorrer interrupção da prescrição, após 5 anos da dívida vencida, o consumidor terá seu CPF retirado dos órgãos de defesa do consumidor e o seu nome volta a ficar “limpo”, de forma automática. Essa dívida, então, é popularmente considerada caducada. No entanto, o histórico da dívida permanece junto ao credor e também pode constar na lista do Banco Central (Bacen) para consulta de instituições financeiras e credores, pelo prazo legalmente estipulado. Importante mencionar que quando essa dívida é paga, igualmente a informação é atualizada.

2 – Dívida prescreve, mas débito não desaparece

Depois de um período de 5 anos de uma dívida não paga, uma empresa ou banco não pode mais cobrá-la judicialmente, apenas de forma amigável. Isso porque após esse prazo, a dívida é considerada prescrita e o devedor tem seu nome retirado dos órgãos de proteção de crédito. Mas ao contrário do que se imagina, a dívida prescrita não “desaparece” após 5 anos. A pendência continua pertencendo à pessoa, com a incidência de juros. A prescrição significa somente que o credor perde o direito de cobrança via judicial e negativação de um inadimplente.

3 – Juros continuam crescendo enquanto a dívida não é paga

Quanto mais o devedor demora para negociar, mais os juros e taxas vão acumulando e aumentando o valor da pendência. Para evitar esse crescimento da dívida, o melhor caminho é firmar um acordo com a instituição para a qual se deve.

4 – Deve-se pagar uma dívida caducada?

Sim. Por todos os motivos listados acima, o melhor caminho é pagar esse débito para se livrar realmente da pendência financeira e evitar problemas futuros.