Entenda o que é a Lei do Superendividamento e quando pode ser aplicada

O superendividamento é quando as dívidas ultrapassam a capacidade de pagamento - Foto: Adobe Stock

Mais de 68 milhões de brasileiros estavam endividados em 2022, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas. Para lidar com esse desafio, foi criada a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que visa proteger pessoas que estão sobrecarregadas com dívidas.

Em resumo, o superendividamento ocorre quando as dívidas de consumo ultrapassam a capacidade de pagamento, prejudicando a qualidade de vida do consumidor. A lei é voltada para pessoas físicas que enfrentam dificuldades financeiras graves e pode ser uma luz no fim do túnel para quem está se sentindo sem saída.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor), a pessoa em superendividamento é aquela que “não tem dinheiro para pagar parcelas de suas dívidas e, somado a isso, pagar as despesas que são consideradas essenciais, como alimentação, moradia, farmácia, água, luz e transporte”. Geralmente, o superendividado faz novas dívidas para pagar as despesas do dia a dia, com várias instituições financeiras, lojas e empresas.

A legislação foi estabelecida para oferecer uma solução justa a essa situação. Ela busca equilibrar os interesses do devedor e do credor, permitindo a renegociação das dívidas de forma a não comprometer o mínimo necessário para a qualidade de vida do consumidor.

Ela prevê a possibilidade de renegociação de todas as dívidas de uma vez, com um plano de pagamento que respeite as condições financeiras do consumidor. Incentiva a conciliação e a mediação entre essa pessoa e seus credores, visando evitar processos judiciais e resolver o problema de maneira mais rápida e eficaz.

A lei abrange dívidas de consumo, como contas de serviços básicos, carnês, empréstimos, financiamentos e parcelamentos. Não se aplica a dívidas de tributos, crédito habitacional ou compras de produtos luxuosos.

Um advogado especializado em Direito do Consumidor, que compreenda a Lei do Superendividamento, pode guiar o consumidor durante o processo. Além disso, é fundamental para garantir que os cálculos das suas dívidas sejam precisos, evitando erros que possam comprometer a sua renegociação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Reduzindo o problema

Quem está endividado pode tentar reduzir o problema reorganizando o orçamento e negociando as dívidas com as instituições financeiras ou lojas para as quais está devendo, sugere a SENACON, para evitar o superendividamento.

Controlar o orçamento pessoal e familiar, identificando despesas essenciais e a verdadeira capacidade de pagamento é outra dica da Secretaria, que sugere alguns passos para ajudar os consumidores a conhecerem melhor sua vida financeira e desafios: