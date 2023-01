Entenda como é feito o cálculo para o reajuste anual dos contratos de aluguel

Calculado mensalmente pelo IBRE-FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas,) o IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) é o índice mais usado e indicado para basear reajustes de aluguel de contratos em andamento. Em 12 meses (de janeiro a dezembro de 2022), o IGP-M acumula alta de 5,45%. O índice será atualizado no próximo dia 30.

O número é considerado baixo, destaca Kelly Curciol Ferreira, gestora da Lumes Gestão Imobiliária, que fica em Americana, principalmente comparando com o período de dezembro e janeiro do ano anterior. Em dezembro de 2021, o índice acumulava alta de 17,78% em 12 meses, por isso na época o mercado reagiu preferindo ter o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como parâmetro.

Padrão no mercado imobiliário é que os reajustes aconteçam anualmente, no mês do aniversário do contrato – Foto: Adobe Stock

“Índices de reajuste são sazonais, dependem do que o mercado e aquela cesta de produtos estão sofrendo naquele momento. Todos os índices refletem inflação ou deflação, cada um no seu período, alguns um pouco mais cedo, de acordo com a cesta de produtos, outros um pouco mais tarde, seguem o mesmo fluxo. Hoje o IGP-M está tranquilo, os aluguéis estão tendo um reajuste baixo nos contratos em andamento”, comenta ela, que recomenda aos inquilinos e proprietários manterem o IGP-M como base.

O padrão no mercado imobiliário é que os reajustes aconteçam anualmente, no mês do aniversário do contrato. Se o IGP-M é definido como parâmetro, proprietário ou imobiliária não podem cobrar porcentagem maior, mas negociações podem acontecer.

O proprietário do imóvel só pode pedir um reajuste maior do que o acordado quando o contrato já estiver vencido. Neste caso, ele tem a opção de renovar e aplicar o reajuste ou pedir um valor maior pela locação em um novo contrato. Se o inquilino não estiver de acordo e não houver negociação, terá que desocupar o móvel.

Kelly conta que em tempos de IGP-M baixo, como agora, as queixas costumam partir dos proprietários de imóveis, frustrados com reajustes menores do que o desejado.

“O proprietário sente porque o reajuste não está de acordo com outros índices de inflação. O aumento não vai bater com o que ele vê no mercado, na conta de energia ou de água. Mas quando está muito alto, é o inquilino quem reclama, tenta negociar, porque o salário não sobe proporcionalmente”, diz.

Economista e professor de economia da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, Marcos Dias lembra que os reajustes costumam ter um grande impacto no orçamento doméstico das famílias. “Quem aluga um imóvel residencial, na maioria dos casos, são famílias de baixa renda”, disse. No caso dos imóveis comerciais ou industriais, os impactos nos custos tendem a ser repassados aos bens ou serviços produzidos.

Para as famílias, de acordo com ele, recomenda-se que os gastos com aluguel não ultrapassem 30% da renda total, sob o risco de comprometer o padrão de consumo. “Caso o valor do aluguel seja superior, o ideal é procurar outro imóvel numa região mais barata, ou caso opte em morar na mesma região, que seja um imóvel menor”, orienta Dias.

“Outra coisa a se observar são os outros custos decorrentes da localização, como transporte, serviços próximos, escola, supermercado, trabalho, etc. Caso a opção seja alugar um imóvel numa região mais barata, mas que esteja distante do trabalho ou da escola dos filhos, os custos poderão ser os mesmos ou até maiores, o que acaba não compensando”, pondera.

REAJUSTES ABUSIVOS

Todos os contratos de locação de imóveis urbanos, residenciais ou comerciais, precisam seguir os requisitos da Lei Federal de nº 8.245, de 1991, chamada de Lei do Inquilinato.

“É considerada abusiva a prática que deixa o consumidor em desvantagem em relação ao que está estabelecido no contrato. A primeira dica é observar, na hora de fazer a contratação, qual é o índice que vai incidir sobre a correção anual do aluguel. Depois, observar se o que está sendo cobrado é correspondente com aquilo que foi compactuado”, orienta Estevão Luis Cardoso Pavan, Diretor do Procon de Americana.

O Procon-SP não atende formalmente questões relacionadas à relação inquilino-locatário, porém o Procon de Americana recebe diariamente pessoas com dúvidas e oferece uma orientação inicial, além de sugerir que procurem o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania) ou o JEC (Juizado Especial Cível), popularmente conhecidos como “pequenas causas”, dependendo do caso.

Segundo Estevão, os reajustes anuais não são os únicos dilemas dos locatários. Garantias para locação, laudo de vistoria, entrega do imóvel e devolução de caução também costumam ser fontes de dúvidas.