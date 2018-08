Energisa ingressará com revisão tarifária em Ceron e Eletroacre ‘imediatamente’

A Energisa pretende ingressar “imediatamente” com a revisão tarifária extraordinária nas distribuidoras Ceron e Eletroacre, adquiridas na quinta-feira, 30, em leilão de venda dos ativos da Eletrobras. Como o grupo deve assumir efetivamente as duas empresas em dezembro, a perspectiva é que o pedido seja protocolado em 2019.

De acordo com o diretor financeiro da companhia, Mauricio Botelho, há um potencial de crescimento de base de remuneração, dado elevado ativo imobilizado em curso (AIC) e imobilizações recentes, realizadas entre 2017 e 2018. Números apresentados pela companhia mostraram que, da base de remuneração regulatória (BRR) de R$ 615 milhões na Ceron, houve imobilizações de R$ 256 milhões na companhia. A estimativa inicial é de que, considerando os AIC, depreciações e inflações, a BRR pode chegar a R$ 1,275 bilhão, ante os R$ 615 milhões do lado de BRR de fevereiro de 2017. Na Eletroacre, o ganho é menor. A BRR de fevereiro de 2017 é de R$ 417 milhões, e com as imobilizações e AIC poderia chegar a R$ 459 milhões.